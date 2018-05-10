Юшков: претензии ЕС на газопровод России противоречит морскому праву

Еврокомиссия совместно с рядом стран, среди которых Польша, стремится внести поправки в газовую директиву Евросоюза. Они намерены распостранить действие третьего пакета в Евросоюзе на все газопроводы, которые идут из или в третьи страны, не принимая во внимание их расположение или особенности.

Об истинных мотивах ЕК Sputnik рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Они посягают на весь Северный поток-2, хотят распостранить свои правила на морскую часть. А морская часть-то проходит, в том числе, в российской акватории. Поэтому возмущение российских дипломатов — абсолютно адекватно. Пока Еврокомиссия обсуждает, каким образом они могут применить так называемый третий пакет на морские части. Сейчас он действует только на сухопутных элементах. Их претензии противоречат международному морскому праву", — сказал Юшков.

При этом Россия не раз подчеркивала, что политизировать ситуацию вокруг строительства Северного потока не имеет смысла, т.к. именно она всегда была надежным поставщиком газа и нефти в страны ЕС.