16:05 11 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
Поиск
Оксана Петровская
© РИСИ

Петровская: новый бюджет ЕС — начало крупной битвы за деньги и статус

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Эксперт Российского института стратегических инициатив Оксана Петровская прокомментировала ряд изменений в экономике Евросоюза, связанных с принятием нового бюджета.

В мае Евросоюз принял новый проект бюджета, он отличается от прежнего (2014-2020 годы) по целому ряду признаков.

Изменения в экономике для радио Sputnik прокомментировала доктор исторических наук, заместитель руководителя Центра исследований проблем стран Ближнего зарубежья Оксана Петровская.

"Представленный в мае бюджет Евросоюза — это начало новой битвы не только за деньги, но и за статус и положение в организации. Прежде всего, увеличивается сумма взносов. После Brexit в европейском бюджете образовалась дыра и ее решили все-таки покрыть. Целый ряд стран согласен с этим, но не страны-доноры — Австрия, Нидерланды, Швеция. Главное изменение — сокращаются средства на политику единства союза. Речь также идет о помощи более отсталым регионам", — рассказала Петровская.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
ВВП, Бюджет, Евросоюз, Макроэкономика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

  • Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
    Дружба дружбой…

    Отношения между Молдовой и Румынией находятся на историческом максимуме, однако объедение двух стран исключено, заявил премьер Павел Филип.

  • Паспорт США
    "Правильный" паспорт

    Кому в Эстонии хотят разрешить иметь двойное гражданство? Депутаты парламента выступили с инициативой внести поправки в законодательство.

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снайпер на огневой позиции в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска
Наступил мир: вывод боевиков из лагеря палестинских беженцев Ярмук
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент играет в хоккей: Путин забил пять шайб в Ночной лиге в Сочи
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054