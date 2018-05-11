Петровская: новый бюджет ЕС — начало крупной битвы за деньги и статус

В мае Евросоюз принял новый проект бюджета, он отличается от прежнего (2014-2020 годы) по целому ряду признаков.

Изменения в экономике для радио Sputnik прокомментировала доктор исторических наук, заместитель руководителя Центра исследований проблем стран Ближнего зарубежья Оксана Петровская.

"Представленный в мае бюджет Евросоюза — это начало новой битвы не только за деньги, но и за статус и положение в организации. Прежде всего, увеличивается сумма взносов. После Brexit в европейском бюджете образовалась дыра и ее решили все-таки покрыть. Целый ряд стран согласен с этим, но не страны-доноры — Австрия, Нидерланды, Швеция. Главное изменение — сокращаются средства на политику единства союза. Речь также идет о помощи более отсталым регионам", — рассказала Петровская.

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