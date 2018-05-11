Александров: сотрудничество Узбекистана и Украины может быть лишь локальным

Эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по странам Средней Азии отдела СНГ Дмитрий Александров рассказал, возможно ли налаживание контактов между Узбекистаном и Украиной.

Украинская делегация в ближайшее время посетит Ташкент с визитом.

По мнению эксперта, страны слишком далеки друг от друга и географически, и политически, чтобы можно было говорить о тесных связях.

"Я думаю, что речь может идти о каких-то локальных совместных проектах, о сотрудничестве в отдельных секторах промышленности, но не более того. Узбекистан и Украина далеко друг от друга географически, да и внешнеполитические приоритеты у них разнятся", — пояснил Александров.

Он добавил, что в ближайшее время эта ситуация вряд ли может кардинально измениться.