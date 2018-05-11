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Главный специалист хокимията Ташкентской области Бобур Давлатов
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Бобур Давлатов рассказал о том, какими должны стать дороги в Узбекистане

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Главный специалист хокимията Ташкентской области Бобур Давлатов в интервью Sputnik рассказал о приоритетных задачах, стоящих перед властями региона в ближайшее время.

В числе первоочередных чиновник назвал развитие транспортной инфраструктуры и дорог.

Разбитые дороги
© Sputnik / Константин Чалабов
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"Город Нурафшон совсем молодой, он только недавно появился на карте, поэтому должен быть современным во всем. В том числе — в транспортной сфере. Сейчас специально созданное для этого транспортное предприятие расширяет свой парк — только в этом году будет закуплено не менее 50 автобусов. Повышение качества оказываемых услуг — это наша первоочередная задача", — подчеркнул представитель областного хокимията.

Кроме того, добавил Давлатов, в ближайшее время будет отремонтировано и построено по два автовокзала, а также появится не менее 35 промежуточных остановочных пунктов на территории Ташкентской области.

Еще одно направление деятельности — дорожная инфраструктура и все что с ней связано.

"Нам предстоит еще много работы. Мы должны повысить качество обслуживания, улучшить состояние дорог, чтобы многочисленные гости Узбекистана удивлялись не плохому их состоянию, а наоборот — их высокому качеству", — заключил чиновник.

Полную версию комментария слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Ташкентская область, Транспорт



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