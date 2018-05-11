Бобур Давлатов рассказал о том, какими должны стать дороги в Узбекистане

"Город Нурафшон совсем молодой, он только недавно появился на карте, поэтому должен быть современным во всем. В том числе — в транспортной сфере. Сейчас специально созданное для этого транспортное предприятие расширяет свой парк — только в этом году будет закуплено не менее 50 автобусов. Повышение качества оказываемых услуг — это наша первоочередная задача", — подчеркнул представитель областного хокимията.
Кроме того, добавил Давлатов, в ближайшее время будет отремонтировано и построено по два автовокзала, а также появится не менее 35 промежуточных остановочных пунктов на территории Ташкентской области.
Еще одно направление деятельности — дорожная инфраструктура и все что с ней связано.
"Нам предстоит еще много работы. Мы должны повысить качество обслуживания, улучшить состояние дорог, чтобы многочисленные гости Узбекистана удивлялись не плохому их состоянию, а наоборот — их высокому качеству", — заключил чиновник.
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Прежний глава ведомства Батыр Парпиев, занимавший пост председателя ГНК с 2004 года, ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя налогового комитета назначен его бывший заместитель Бехзод Мусаев.