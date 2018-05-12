Тату-мастер Слуцкая: нано-чернила смогут помочь больным сахарным диабетом

В эфире Sputnik Молдова Анастасия Слуцкая отметила, что в будущем татуировка может стать по-настоящему полезной.

Ученые сразу из нескольких университетов мира разрабатывают нано-чернила, которые, после нанесения ими татуировки, помогут диагностировать нарушения в организме и контролировать уровень сахара в крови.

"Если будущее татуировки будет за разработкой нано-чернил, то я только "за". Ведь когда человек по каким-либо косвенным признакам вроде шелушений или выпадения волос определяет у себя недостаток витаминов, то за него нано-чернила это сделают лучше. Это будет замечательно. А для людей с сахарным диабетом это просто необходимо — тебе один раз сделали татуировку и не нужно ежедневных манипуляций с глюкометром", — сказала эксперт.

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