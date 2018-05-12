Усенова о медицинских причинах неприятного запаха изо рта

В эфире Sputnik Кыргызстан Салтанат Усенова отметила, что люди зачастую даже не подозревают о проблеме неприятного запаха, поскольку каждый адаптирован к собственному запаху.

"Некоторые пытаются перебить запах жевательными резинками, освежителями, ополаскивателями или спреями, и лишь немногие обращаются за помощью к специалистам. Между тем неприятный запах изо рта может иметь ряд серьезных заболеваний. Поэтому его обнаружение должно стать сигналом к тщательному обследованию", — резюмировала эксперт.

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