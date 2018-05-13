Фаткуллина: у истинной мусульманки нет цели "толкаться" с мужчиной в бизнесе

В эфире радио Sputnik Диляра Фаткуллина заметила, что гендерную разницу никто не отменял, однако мы живем в светском государстве, поэтому в первую очередь важен профессионализм.

"Конечно, мужчинам (и мужчинам-мусульманам, и мужчинам-немусульманам) легче вести бизнес. Однако женщины более работящие, они пытаются докопаться до сути всех вещей, поэтому они ведут свой бизнес по-женски. У мужчин стратегический взгляд на все происходящее, а женщины незаменимы в самом процессе", — уверена эксперт.

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