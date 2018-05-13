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Галина Кирьякова
© Sputnik / Мирослав Ротарь

Врач Кирьякова об опасностях, которые несет укус клеща

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При укусе клеща самостоятельно извлекать его не стоит, следует срочно обратиться в медицинское учреждение, чтобы насекомого удалил специалист, рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

В эфире Sputnik Молдова Галина Кирьякова отметила, что, собираясь на природу, надо хорошенько позаботиться о том, чтобы не допустить укусов клеща или любого другого насекомого.

"Необходимо помнить, что открытые участки тела очень привлекают клещей, и надо стараться одевать «правильную» одежду. Главное — не надо пытаться извлекать клеща самостоятельно, как показывают в многочисленных роликах в Интернете. Это должен сделать врач", — резюмировала она.

О том, какие болезни переносит клещ, слушайте в аудиоподкасте.




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