Лобов: США и КНДР могут не договориться

Эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов считает, что выход США из иранской ядерной сделки может изменить отношение руководства КНДР к денуклеаризации страны.

Вероятность встречи лидеров США и Северной Кореи, которая, скорее всего, состоится в Сингапуре, крайне высока, однако многие эксперты сомневаются, что стороны смогут договориться о ключевом вопросе — денуклеаризации Корейского полуострова.

"Если северокорейцы настаивают на том, что ядерное разоружение должно пройти поэтапно с учетом встречных шагов и при отсутствии угроз со стороны США, то американцы настаивают на полной прозрачной и безоговорочной денуклеаризации со стороны Пхеньяна, отмечая, что она должна быть проведена как можно скорее", — цитирует эксперта Sputnik Молдова.