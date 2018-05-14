Лобов: США и КНДР могут не договориться

Вероятность встречи лидеров США и Северной Кореи, которая, скорее всего, состоится в Сингапуре, крайне высока, однако многие эксперты сомневаются, что стороны смогут договориться о ключевом вопросе — денуклеаризации Корейского полуострова.
"Если северокорейцы настаивают на том, что ядерное разоружение должно пройти поэтапно с учетом встречных шагов и при отсутствии угроз со стороны США, то американцы настаивают на полной прозрачной и безоговорочной денуклеаризации со стороны Пхеньяна, отмечая, что она должна быть проведена как можно скорее", — цитирует эксперта Sputnik Молдова.