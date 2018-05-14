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Роман Лобов
© Foto: РИСИ

Лобов: США и КНДР могут не договориться

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Эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов считает, что выход США из иранской ядерной сделки может изменить отношение руководства КНДР к денуклеаризации страны.

Вероятность встречи лидеров США и Северной Кореи, которая, скорее всего, состоится в Сингапуре, крайне высока, однако многие эксперты сомневаются, что стороны смогут договориться о ключевом вопросе — денуклеаризации Корейского полуострова.

"Если северокорейцы настаивают на том, что ядерное разоружение должно пройти поэтапно с учетом встречных шагов и при отсутствии угроз со стороны США, то американцы настаивают на полной прозрачной и безоговорочной денуклеаризации со стороны Пхеньяна, отмечая, что она должна быть проведена как можно скорее", — цитирует эксперта Sputnik Молдова.

Теги:
ядерное оружие, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, КНДР, США



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