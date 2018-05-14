Падалкин о странах СНГ: мы разбрелись по коммуналкам, но коридор у нас один

Руководитель мотопробега клуба "Ночные волки" Виталий Падалкин рассказал о маршруте байкеров, а также о том, как эту акцию памяти встречали в разных странах постсоветского пространства.

По словам байкера, несмотря на то, что пробег формально посвящен 75-летию Тегеранской конференции, прежде всего это дань памяти воинам, сражавшимся на полях Второй мировой войны.

"Мы сразу решили, что наш маршрут будет пролегать в том числе через страны Средней Азии, только с Туркменистаном не получилось. Поэтому придется через Каспий добираться до Баку паромом или ехать в объезд. Да, страны разбрелись по своим коммуналкам, но нельзя забывать, что коридор у нас остался один. Люди шли на фронт и проливали кровь за нашу свободу и за нашу победу, тот, кто этого не помнит, просто не уважает ни себя, ни свою страну", — подчеркнул Падалкин.

Он также отметил, что мотопробег очень тепло встречали во всех республиках — и в Казахстане, откуда стартовала акция, и в Кыргызстане, и в Узбекистане. Несмотря на опасения по поводу чрезмерного контроля на дорогах, байкеров без проблем пропускали на постах и приветствовали.

Подробный комментарий о поездке слушайте в нашем радиоподкасте.