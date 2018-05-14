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Аждар Куртов. Архивное фото
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Куртов: в торговле с Узбекистаном США далеко до Китая и России

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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (10)
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Политолог Аждар Куртов рассказал, смогут ли США составить конкуренцию России и Китаю в Узбекистане и какие цели в Центральной Азии в первую очередь преследует Вашингтон.

Узбекистан и США намерены подписать соглашения на четыре миллиарда долларов в рамках визита президента Узбекистана за океан. По мнению эксперта, для американцев в этих переговорах больше геополитики, чем экономики.

"Не стоит забывать о проекте Большой Центральной Азии, в рамках которого США хотели бы переориентировать страны региона на Запад и оторвать его от зоны влияния России. Еще один геополитический соперник США — Китай со своим проектом "Один пояс — один путь". Что же касается экономики, то здесь рассчитывать на что-то серьезное пока не приходится. Сырьевой экспортный потенциал Узбекистана не дотягивает до Туркменистана или Казахстана, единственное, что может попытаться сделать Вашингтон, это предложить альтернативу российским нефтегазовым компаниям, активно работающим в республике", — отметил Куртов.

Говоря об экономической составляющей, политолог добавил, что США по объемам торговли еще не скоро смогут что-то противопоставить связям Узбекистана с Россией или Китаем.

Более подробный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (10)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Дональд Трамп, Россия, Китай, США, Узбекистан, Международная политика, Экономика, бизнес и финансы



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