Твердохлеб: лучше обмен дефектных денег с комиссией, чем отказ в их приеме

Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Юрий Твердохлеб пояснил, почему в банках берут комиссию за дензнаки с дефектами.

По словам эксперта, в такой практике нет ничего удивительного, более того, банки вправе компенсировать расходы на замену таких неплатежеспособных купюр.

"Наличные деньги имеют свою ценность, их можно обменять на другие материальные блага. Естественно, что национальная, что иностранная валюта в неплатежеспособном виде требует замены. В этой связи банк несет определенные издержки по замене дефективной купюры, в зависимости от них и взимается комиссия", — пояснил он.

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Подобный подход, подчеркнул Твердохлеб, существует в Украине, Молдове, в странах Балтии.

"В России также многие финансовые учреждения вводят определенные ограничения на прием дефектных дензнаков, если они признаются неплатежеспособными, их вовсе не принимают. Те банки, которые комиссию за обмен таких денег не вводят, зачастую просто отказываются их в каком-либо виде принимать, даже под комиссию, что еще хуже", — заключил эксперт.

В Узбекистане собираются подписи под петицией об отмене комиссии в банках при приеме дефективных долларов. Комиссия на обмен таких денег варьируется в республике от 5 до 20 процентов от номинала.