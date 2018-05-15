Курманов: Шелковый путь сегодня становится цивилизационной супермагистралью

Конференция прошла в Ташкенте 14 мая. В ней участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.
Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов рассказал, почему для Узбекистана особенно важно развитие транспортного потенциала стран региона.
Конференция прошла в Ташкенте 14 мая. В ней участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.
Президент Узбекистана обсудил с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Дунканом продвижение совместных программ и проектов в различных сферах.
Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО еще в 1994 году, в ходе визита Шавката Мирзиёева в Сеул прошлой осенью, Корея обещала оказать помощь по этому вопросу.
В узбекско-грузинском бизнес-форуме приняли участие представители автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производства алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов.
В Алматы молодой мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, когда пытался его починить.
Ученицы бишкекской школы-гимназии мыли окна на третьем этаже здания, рискуя сорваться – видео очевидцев.
О чем договорились президенты Беларуси и Таджикистана в результате визита Александра Лукашенко в Душанбе.
С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.
Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.
Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту республики Раулю Хаджимбе и рассказал о задачах дипмиссии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.
Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.
Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?
В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.
В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.
В Алматы молодой мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, когда пытался его починить.
Ученицы бишкекской школы-гимназии мыли окна на третьем этаже здания, рискуя сорваться – видео очевидцев.
О чем договорились президенты Беларуси и Таджикистана в результате визита Александра Лукашенко в Душанбе.