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Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, инвестиций и туризму Алишер Курманов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Курманов: Шелковый путь сегодня становится цивилизационной супермагистралью

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Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов рассказал, почему для Узбекистана особенно важно развитие транспортного потенциала стран региона.

Цзян Янь, посол КНР в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Сегодняшний мир переживает стремительную трансформацию, одной из важнейших индикаторов которой является возрождение Великого шелкового пути. Если ранее это был преимущественно торговый маршрут, то сегодня он приобретает черты цивилизационной супермагистрали, которая объединяет и сближает народы и культуры, обогащает нас знаниями, стирает черты бедности, возрождает дух сотрудничества", — заявил Курманов, выступая на международной конференции "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь".

Конференция прошла в Ташкенте 14 мая. В ней участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.

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Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Китай, Узбекистан, Международная политика



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