Киселёв о вторжении СБУ в офис РИА Новости Украина: бандитское нападение

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сказал, что дело обстоит гораздо хуже, чем похищение одного человека, так как никто из сотрудников агентства не доступен по номерам телефонов.

По его словам, после того как в офис новостного агентства ворвались сотрудники СБУ, никто из работников РИА Новости Украина не выходит на связь.

Как заявил представитель СБУ, украинские спецслужбы намерены расправиться с медиаструктурой, подконтрольной России. "Журналистов на Украине убивают, как это было с Олесем Бузиной, заводят на них сфабрикованные уголовные дела", — подчеркнул Киселёв в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, во вторник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.