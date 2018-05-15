Киселёв о вторжении СБУ в офис РИА Новости Украина: бандитское нападение

По его словам, после того как в офис новостного агентства ворвались сотрудники СБУ, никто из работников РИА Новости Украина не выходит на связь.
Как заявил представитель СБУ, украинские спецслужбы намерены расправиться с медиаструктурой, подконтрольной России. "Журналистов на Украине убивают, как это было с Олесем Бузиной, заводят на них сфабрикованные уголовные дела", — подчеркнул Киселёв в эфире телеканала "Россия-24".
Напомним, во вторник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.