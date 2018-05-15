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Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абдувахитов: Узбекистан сразу поддержал инициативу "Один пояс — один путь"

Радио
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Замминистра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов пояснил, в каких сферах Узбекистан намерен интенсифицировать сотрудничество с Китаем.

"Концепция "Один пояс — один путь" направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Узбекистан поддержал инициативу на самом начальном этапе с целью дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Мы рассчитываем на реализацию в нашем регионе крупных проектов в сфере транспорта, торговли, инвестиций и энергетики", — заявил Абдувахитов, выступая на международной конференции "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь".

Конференция прошла в Ташкенте 14 мая. В ней участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.

Теги:
Китай, Ташкент, Узбекистан, Международная политика



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