Абдувахитов: Узбекистан сразу поддержал инициативу "Один пояс — один путь"

"Концепция "Один пояс — один путь" направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Узбекистан поддержал инициативу на самом начальном этапе с целью дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. Мы рассчитываем на реализацию в нашем регионе крупных проектов в сфере транспорта, торговли, инвестиций и энергетики", — заявил Абдувахитов, выступая на международной конференции "Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы "Один пояс — один путь".

Конференция прошла в Ташкенте 14 мая. В ней участвовали эксперты из ведущих китайских исследовательских центров, представители государственных и общественных организаций Узбекистана и главы зарубежных дипломатических миссий.