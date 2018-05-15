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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Арипов рассказал, что Узбекистан готов предложить компаниям из Германии

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На заседании узбекско-германского делового совета премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил создать специальную промышленную зону для немецких компаний.

По словам главы правительства, Узбекистан заинтересован в расширении связей с инвесторами из Германии, причем как с уже давними партнерами, так и с новыми компаниями.

"Для создания привлекательных условий немецким компаниям в организации высокотехнологичных и экспортоориентированных производств предлагаем создать специальную немецкую промышленную зону на базе производственного комплекса "Алгоритм" в Ташкенте с территорией в более чем 16 гектаров. При этом мы готовы передать управление этой зоной одной из немецких компаний", — отметил Арипов.

Также Узбекистан предлагает создать в Ташкенте узбекско-германскую внешнеторговую палату для защиты интересов компаний из ФРГ, работающих на территории республики.

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Теги:
Абдулла Арипов, Германия, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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