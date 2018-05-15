Арипов рассказал, что Узбекистан готов предложить компаниям из Германии

По словам главы правительства, Узбекистан заинтересован в расширении связей с инвесторами из Германии, причем как с уже давними партнерами, так и с новыми компаниями.

"Для создания привлекательных условий немецким компаниям в организации высокотехнологичных и экспортоориентированных производств предлагаем создать специальную немецкую промышленную зону на базе производственного комплекса "Алгоритм" в Ташкенте с территорией в более чем 16 гектаров. При этом мы готовы передать управление этой зоной одной из немецких компаний", — отметил Арипов.

Также Узбекистан предлагает создать в Ташкенте узбекско-германскую внешнеторговую палату для защиты интересов компаний из ФРГ, работающих на территории республики.