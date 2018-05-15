Федоров об интересах Китая и США в Узбекистане и выборе Ташкента

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ, кандидат исторических наук Николай Федоров рассказал, какие интересы преследует Китай в Центральной Азии и как он готов их отстаивать, в том числе в соперничестве с США.

На фоне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтон в Ташкенте проходит очередная встреча, посвященная узбекско-китайскому сотрудничеству в рамках проекта

"Один пояс — один путь". По мнению эксперта подобные действия вписываются в политику многовекторности, которую давно демонстрирует Узбекистан.

При этом Федоров подчеркнул, что и у Китая, и у США есть свои интересы в центральноазиатском регионе.

"Для Китая важны не только непосредственно двусторонние связи со всеми странами Центральной Азии, но и стратегическое и экономическое сотрудничество. Узбекистан и весь регион — это своего рода буферная зона между Китаем и Афганистаном, а также возможность выхода на рынки Европы. У США иная цель — ослабить влияние Китая и России на Центральную Азию и Узбекистан. Кроме того Вашингтону также интересны энергетические проекты и реализация своих планов в Афганистане", — пояснил эксперт.

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В этой парадигме, добавил он, Ташкент продолжает свой курс на взаимодействие с различными странами — и с Россией, и с Китаем, и с Соединенными Штатами. Тем самым, полагает

Федоров, Узбекистан пытается избежать рычагов давления со стороны Китая и проводить независимую политику.

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