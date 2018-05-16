Евсеев: США тратят денег больше, чем могут

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что США сами загоняют себя в трудное положение, устраивая гонку вооружений.

"США тратят денег больше, чем могут, поэтому нарастает их государственный долг. Я думаю, в какой-то перспективе этот долг их раздавит. США могут тратить денег столько, сколько хотят, пока контролируют мировые деньги. Как только контроль ослабнет, Китай постепенно начнет формировать независимую финансовую систему — США начнут сдуваться" — сказал Евсеев в эфире радио Sputnik Молдова.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал данные, согласно которым расходы на вооружение и оборону ведущих стран мира за 2017 год выросли на 1,1%, составив 1 триллион 700 миллиардов долларов.

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