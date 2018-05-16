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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Алексей Куденко

Захарова: сделаем все, чтобы освободить журналиста РИА Новости

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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (8)
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Москва выражает решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"МИД РФ оперативно опубликовало соответствующий комментарий и заявление. Обратилось к международным структурам, которые должны четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден, а в отношении других журналистов больше не предпринимались такие силовые действия. Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей СМИ таких акций больше не совершалось", — заявила Захарова.

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Вышинского.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (8)
Теги:
МИД РФ, Мария Захарова, Украина, Россия



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