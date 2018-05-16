Тищенко: к 2020 году ВС США собираются действовать в условиях Арктики

Арктический регион может превратиться в зону "военной напряженности и конкуренции" в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Москвой, говорится в отчете исследовательского центра Конгресса США.
"К 2020 году, согласно планам Пентагона, вооруженные силы США должны быть готовы к действиям в условиях Арктики. Количество учений, которые проводятся в арктическом регионе, непрерывно возрастает", — заявил Григорий Тищенко радио Sputnik.
Он добавил, что к этим операциям США привлекают и своих союзников – ФРГ, Норвегию, Данию и другие страны.