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Эксперт РИСИ Григорий Тищенко
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Тищенко: к 2020 году ВС США собираются действовать в условиях Арктики

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США интересует возможность контроля Северного морского пути, а также вопрос ПРО – через Северный полюс пролегают траектории ракет, которыми могут обменяться с США Россия или Китай, заявил политолог Григорий Тищенко.

Арктический регион может превратиться в зону "военной напряженности и конкуренции" в связи с ухудшением отношений между Вашингтоном и Москвой, говорится в отчете исследовательского центра Конгресса США.

"К 2020 году, согласно планам Пентагона, вооруженные силы США должны быть готовы к действиям в условиях Арктики. Количество учений, которые проводятся в арктическом регионе, непрерывно возрастает", — заявил Григорий Тищенко радио Sputnik.

Он добавил, что к этим операциям США привлекают и своих союзников – ФРГ, Норвегию, Данию и другие страны.

Теги:
Вооруженные силы, ракета, Арктика, Россия, США



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