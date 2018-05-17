03:34 17 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Первый заместитель председателя правления компании Узбекнефтегаз Улугбек Сайидов
Международный пресс-клуб

Сайидов рассказал о важных проектах и среднесрочных планах "Узбекнефтегаза"

Радио
Получить короткую ссылку
45 0 0

Первый заместитель председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов озвучил планы компании на ближайшие годы, а также подчеркнул необходимость сотрудничества Узбекистана с другими странами в нефтегазовой сфере.

По словам представителя компании, Узбекистан намерен наращивать сотрудничество с партнерами из России, Китая и других стран в нефтегазовой и газохимической сферах. Кроме того республика уделяет особое внимание перерабатывающим предприятиям, производящим конкурентоспособную продукцию, в том числе на экспорт.

Также "Узбекнетфегаз" намерен в ближайшее время перейти на международные стандарты финансовой отчетности и разработать долгосрочные стратегии развития нефтегазовой отрасли страны.

Еще одно направление деятельности — модернизация газотранспортной системы и подготовка высококлассных кадров.

Подробнее о планах компании на ближайшие годы слушайте в нашем радиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов и госнаград
    На страже безопасности

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект, в котором Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Не разъехались

    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

  • Укладка мраморной плитки, архивное фото
    В память о героях

    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

  • Ситуация в Мэрии Еревана (16 мая 2018)
    Мэра в отставку!

    Несколько десятков демонстрантов вломились в мэрию Еревана и требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маркаряна.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Читайте правила!

    Авиакомпания airBaltic прокомментировала Sputnik Латвия два недавних инцидента с пассажирами, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

  • Второй блок Игналинской АЭС
    Скоро открытие

    В Литве на Игналинской АЭС в этом году планируют ввести в эксплуатацию комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

  • Девушка
    В зоне доступа

    Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить – этот вопрос обсудили молдавский премьер и румынский министр экономики.

  • Кристьян Ярви
    Давайте жить дружно!

    Знаменитый эстонский дирижер Кристьян Ярви заявил, что Эстонии пора прекратить оглядываться на мнение США и налаживать отношения с Россией.

  • Банк
    Нумизматическая редкость

    Национальный банк Южной Осетии выпустил шесть новых серебряных юбилейных монет в честь героев, ученых и юбилея признания республики.

  • Церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов и госнаград
    На страже безопасности

    Депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект, в котором Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Не разъехались

    В подмосковном аэропорту "Жуковский" тягач повредил пассажирский Boeing-737 кыргызстанской компании Avia Traffic Company.

  • Укладка мраморной плитки, архивное фото
    В память о героях

    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Открытие автомобильной части Крымского моста
Эпохальное событие: самый длинный мост в Европе открылся в Крыму
Сборная Узбекистана - победитель турнира Будущее зависит от тебя
Золотые парни: сборная Узбекистана выиграла турнир "Будущее зависит от тебя"
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054