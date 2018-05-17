Сайидов рассказал о важных проектах и среднесрочных планах "Узбекнефтегаза"

Первый заместитель председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов озвучил планы компании на ближайшие годы, а также подчеркнул необходимость сотрудничества Узбекистана с другими странами в нефтегазовой сфере.

По словам представителя компании, Узбекистан намерен наращивать сотрудничество с партнерами из России, Китая и других стран в нефтегазовой и газохимической сферах. Кроме того республика уделяет особое внимание перерабатывающим предприятиям, производящим конкурентоспособную продукцию, в том числе на экспорт.

Также "Узбекнетфегаз" намерен в ближайшее время перейти на международные стандарты финансовой отчетности и разработать долгосрочные стратегии развития нефтегазовой отрасли страны.

Еще одно направление деятельности — модернизация газотранспортной системы и подготовка высококлассных кадров.

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