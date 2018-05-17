Аббясов: Рамадан дает шанс быть милосерднее к ближнему

Священный месяц Рамадан должен стать для мусульманина временем прощения и благих дел

С 16 мая у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан, когда верующий обязан соблюдать пост и уделять больше времени молитве и духовному самосовершенствованию.

© sputnik Стас Этвеш Зачем нужен Рамадан и в чем его ценность для мусульман

"В первую очередь, это очищение души от всего греховного, от ошибок, накопившихся в течение года. И в этом отношении пост способен поменять нас в лучшую сторону, если мы изначально будем стремиться к этому сами через покаяние и молитвы. Как гласит священный Коран, Всевышний не меняет нашего положения, пока мы сами не начнем меняться", — пояснил Sputnik Таджикистан председатель Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

По его словам, Рамадан дает шанс быть милосерднее к ближнему. Существует особый вид милостыни в помощь нуждающимся — Закят аль-фитр, — обязательный для всякого верующего мусульманина.

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