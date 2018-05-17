Тренер Асадов: перед пенальти сказал вратарю "Сегодня ты будешь героем"

Тренер сборной Узбекистана на международном турнире по футболу для детей-сирот Джамшид Асадов поделился со Sputnik gэмоциями после триумфа своих подопечных.

"Мы верили в себя, я верил в ребят. Спасибо большое вратарю, потому что он после первой игры получил травму плеча, терпел сильную боль. И в конце этой игры стал одним из героев матча. Все ребята молодцы, играли на все сто, без замен", — поделился Асадов.

Напомним, в финальном матче турнира сборная Узбекистана по пенальти переиграла сверстников из Пакистана с общим счетом 6:5. Вратарь Сергей Исламов сумел отразить последний удар противника.

Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан-Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований — компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.