Тренер Асадов: перед пенальти сказал вратарю "Сегодня ты будешь героем"

"Мы верили в себя, я верил в ребят. Спасибо большое вратарю, потому что он после первой игры получил травму плеча, терпел сильную боль. И в конце этой игры стал одним из героев матча. Все ребята молодцы, играли на все сто, без замен", — поделился Асадов.
Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан-Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований — компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.