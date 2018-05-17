Александров о том, что мешает США вернуть свое влияние в Узбекистане и ЦА

Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев с 15 по 17 мая находился с первым официальным визитом в США. В рамках поездки узбекский лидер провел переговоры с Дональдом Трампом, с представителями деловых кругов, а также посетил Пентагон и пообщался с конгрессменами и сенаторами.

По словам эксперта, у Вашингтона, стремящегося интенсифицировать отношения с Ташкентом, как минимум две задачи — краткосрочная и стратегическая.

"С одной стороны США уже не собираются в ближайшее время выводить военный континент из Афганистана, а значит инфраструктура в центральноазиатском регионе для снабжения и транзита необходимых грузов им еще понадобиться. Есть, конечно и задача на дальнесрочную перспективу — восстановить свое влияние в ЦА и потеснить своих геополитических конкурентов — Китай, Россию и даже Иран", — пояснил Александров.

При этом эксперт заметил, что пока у американцев нет реальной возможности влиять на ситуацию в этом регионе из-за внутренних проблем в самих Соединенных Штатах и активных действий страны на очень большом количестве направлений внешней политики.

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