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Дмитрий Александров, архивное фото
© РИСИ

Александров о том, что мешает США вернуть свое влияние в Узбекистане и ЦА

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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (31)
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Эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) оценил итоги минувшего визита Шавката Мирзиёева в Вашингтон и объяснил, почему американцам сложно завоевать утраченное доверие центральноазиатских стран.

Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев с 15 по 17 мая находился с первым официальным визитом в США. В рамках поездки узбекский лидер провел переговоры с Дональдом Трампом, с представителями деловых кругов, а также посетил Пентагон и пообщался с конгрессменами и сенаторами.

По словам эксперта, у Вашингтона, стремящегося интенсифицировать отношения с Ташкентом, как минимум две задачи — краткосрочная и стратегическая.

"С одной стороны США уже не собираются в ближайшее время выводить военный континент из Афганистана, а значит инфраструктура в центральноазиатском регионе для снабжения и транзита необходимых грузов им еще понадобиться. Есть, конечно и задача на дальнесрочную перспективу — восстановить свое влияние в ЦА и потеснить своих геополитических конкурентов — Китай, Россию и даже Иран", — пояснил Александров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Дональдом Трампом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Что Мирзиёев обещал Трампу, и чем США помогут Узбекистану
При этом эксперт заметил, что пока у американцев нет реальной возможности влиять на ситуацию в этом регионе из-за внутренних проблем в самих Соединенных Штатах и активных действий страны на очень большом количестве направлений внешней политики.

Подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (31)
Теги:
Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, США, Узбекистан, Международная политика



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