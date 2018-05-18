16:29 18 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Игорь Белобородов, архивное фото
© Facebook / Игорь Белобородов

Белобородов: фирмы, принимающие на работу нелегалов, нужно ликвидировать

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0

К чему может привести ужесточение трудового законодательства РФ в отношении мигрантов, рассуждает эксперт РИСИ Игорь Белобородов.

В России хотят ввести новые штрафы нелегальным мигрантам. Речь идет о наказании мигранта и его работодателя за отсутствие официального трудового договора.

"Одно без другого не живет: бороться с нелегальной миграцией (не мигрантами, а именно миграцией как явлением) невозможно, не проводя борьбу с теневой экономикой, потому что все взаимосвязано", — сказал Sputnik Таджикистан ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Белобородов.

Иностранный рабочий в общежитии
© Sputnik / Валерий Мельников
В тепличных хозяйствах Волгоградской области выявили 44 нелегала
По его мнению, раз существуют незаконопослушные работодатели или нелегально работающие мигранты, государство имеет полное право брать штрафы и с тех, и с других.

"Почему бы за их счет не наполнить казну. Цель благая. Все равно будет идти период привыкания, не все сразу перестроятся. За счет непонимающих или делающих вид, что не понимают, можно существенно пополнить бюджет", — считает Белобородов.

Аналитик также добавил, что одними штрафами лучше не ограничиваться.

"К работодателям, которые систематически нарушают закон и не оформляют трудовые отношения, я бы все-таки применял крайние меры — блокировку счетов или ликвидацию коммерческого предприятия", — предлагает эксперт.

Подробности слушайте в нашем подкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Студенты вуза. Архивное фото
    Кем быть?

    Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.

  • Фото сделанная пять лет назад россиянином Генрихом Сидоренко
    Ищу тебя!

    Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.

  • Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Алима
    Свадьба по-московски

    Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.

  • Медицинский центр Сурб Аствацамайр
    Состояние стабильное

    Минздрав Армении обнародовал подробности о состоянии отравившихся "виноградарей Эрнекяна" – в больницах остаются 80 человек.

  • Балтийский угольный терминал в Вентспилсском свободном порту
    Очень сложная картина

    Россия активно развивает свои порты, поэтому объемы транзита российских грузов в портах стран Балтии продолжат сокращаться.

  • Призывники
    Под ружье

    В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект о введении всеобщей воинской повинности сразу после окончания школы.

  • Пенсионеры
    Итальянская пенсия

    В Риме прошел первый раунд переговоров между Молдовой и Италией по проекту двустороннего Соглашения о социальном обеспечении.

  • Флажок с логотипом Партии реформ
    На советские деньги

    Давняя история с пропавшими деньгами эстонских вкладчиков советского Внешэкономбанка заиграла свежими красками на заседании парламента Эстонии.

  • Бой Гассиев-Усик
    К бою готовы

    Бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится после ЧМ по футболу –украинский боксер залечил травму, из-за которой отложили поединок.

  • Студенты вуза. Архивное фото
    Кем быть?

    Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.

  • Фото сделанная пять лет назад россиянином Генрихом Сидоренко
    Ищу тебя!

    Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.

  • Таджикская свадьба в Москве Хангомы и Алима
    Свадьба по-московски

    Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международный турнир по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Победа характера: триумф узбекистанцев на турнире "Будущее зависит от тебя"
LIVE: Митинг в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского
LIVE: Митинг в поддержку арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054