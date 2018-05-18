Белобородов: фирмы, принимающие на работу нелегалов, нужно ликвидировать

К чему может привести ужесточение трудового законодательства РФ в отношении мигрантов, рассуждает эксперт РИСИ Игорь Белобородов.

В России хотят ввести новые штрафы нелегальным мигрантам. Речь идет о наказании мигранта и его работодателя за отсутствие официального трудового договора.

"Одно без другого не живет: бороться с нелегальной миграцией (не мигрантами, а именно миграцией как явлением) невозможно, не проводя борьбу с теневой экономикой, потому что все взаимосвязано", — сказал Sputnik Таджикистан ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Белобородов.

© Sputnik / Валерий Мельников В тепличных хозяйствах Волгоградской области выявили 44 нелегала

По его мнению, раз существуют незаконопослушные работодатели или нелегально работающие мигранты, государство имеет полное право брать штрафы и с тех, и с других.

"Почему бы за их счет не наполнить казну. Цель благая. Все равно будет идти период привыкания, не все сразу перестроятся. За счет непонимающих или делающих вид, что не понимают, можно существенно пополнить бюджет", — считает Белобородов.

Аналитик также добавил, что одними штрафами лучше не ограничиваться.

"К работодателям, которые систематически нарушают закон и не оформляют трудовые отношения, я бы все-таки применял крайние меры — блокировку счетов или ликвидацию коммерческого предприятия", — предлагает эксперт.

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