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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Матвиенко: санкции против России нарушают международное право

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В мае Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях на меры Запада, его причины и перспективы реализации прокомментировала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В середине мая Госдума России приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада. Перспективы реализации и его причины прокомментировала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Авторы этого законопроекта исходили из того, что все санкции, объявленные России, незаконны, поскольку нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций. Кроме того, исходя из этого, мы считаем, что на территории России не должны исполняться законы других государств. Мы должны защищать свои национальные интересы, проект направлен на то, чтобы не было условий и возможности исполнять незаконные меры", — заявила Матвиенко.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik.

Теги:
санкции, Законопроект, Государственная дума РФ, Россия, Политический кризис



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