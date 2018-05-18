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Куратор выставки Авторская керамика XX века в Средней Азии
© Sputnik / Ксения Набаткина

Ермакова: даже специалисты знают в основном традиционную узбекскую керамику

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Куратор выставки "Авторская керамика XX века в Средней Азии" Екатерина Ермакова рассказала Sputnik, чем авторская художественная керамика отличается от традиционной.

"Бывают выставки популярные для того, чтобы людям, пришедшим с улицы, было интересно и понятно. Эта выставка, конечно, тоже призвана заинтересовать, но обычные посетители, скорее всего, не смогут отличить, традиционное это или нет. У них будет просто некий образ Средней Азии, Узбекистана, созданный глазами профессионального художника. Но эта выставка еще и для специалистов-искусствоведов, которые чаще всего знают традиционную керамику, а здесь совсем другое", — пояснила Ермакова.

По ее словам, потомственные керамисты в определенных центрах, например, в Риштане, Хорезме, Бухаре, обычно изготавливают изделия так, как это делали их деды и прадеды. Задача выставки — показать керамику, выполненную профессиональными художниками, которые воплощали не столько традиции, сколько свое видение, оригинальный подход.

Выставка "Авторская керамика XX века в Средней Азии" проходит в Государственном музее Востока в Москве с 18 мая по 3 июня этого года.

Теги:
Музей Востока, Москва, Выставка, Национальная культура



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