Ермакова: даже специалисты знают в основном традиционную узбекскую керамику

"Бывают выставки популярные для того, чтобы людям, пришедшим с улицы, было интересно и понятно. Эта выставка, конечно, тоже призвана заинтересовать, но обычные посетители, скорее всего, не смогут отличить, традиционное это или нет. У них будет просто некий образ Средней Азии, Узбекистана, созданный глазами профессионального художника. Но эта выставка еще и для специалистов-искусствоведов, которые чаще всего знают традиционную керамику, а здесь совсем другое", — пояснила Ермакова.

По ее словам, потомственные керамисты в определенных центрах, например, в Риштане, Хорезме, Бухаре, обычно изготавливают изделия так, как это делали их деды и прадеды. Задача выставки — показать керамику, выполненную профессиональными художниками, которые воплощали не столько традиции, сколько свое видение, оригинальный подход.

Выставка "Авторская керамика XX века в Средней Азии" проходит в Государственном музее Востока в Москве с 18 мая по 3 июня этого года.