Кривошеев о Вышинском: применять такие методы к журналистам нельзя

"Я лично категорический противник того, что к журналистам применяются такие методы принуждения, а насколько я знаю, по обвинению в госизмене ему грозит какой-то чудовищный срок. Это реальный журналист, я видел материалы и репортажи, которые он делал", — сказал Кривошеев.
Как стало известно Sputnik, по обвинению в государственной измене по украинскому законодательству журналисту может грозить 15-летний тюремный срок. Ситуация осложняется тем, что Вышинский имеет двойное гражданство — российское и украинское.
"Знаю, что украинская сторона оперирует тем, что на Украине нет двойного гражданства, он гражданин Украины, и именно поэтому к нему могут применяться такие законодательные меры. По-моему, отвратительный скандал, который препятствует работе журналистов", — отметил Кривошеев.
"В любом случае, с журналистами так обращаться нельзя", — заключил Кривошеев.
Комментарий секретаря Белорусского союза журналистов и политического обозревателя АТН Белтелерадиокомпании Андрея Кривошеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.