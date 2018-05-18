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Кривошеев о Вышинском: применять такие методы к журналистам нельзя

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Задержание в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по обвинению в госизмене — это отвратительный скандал, такие меры принуждения к представителям СМИ применяться не должны, считает секретарь Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

Секретарь Белорусского союза журналистов и политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев прокомментировал радио Sputnik Беларусь задержание в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене и многочасовой обыск в офисе информационного агентства.

"Я лично категорический противник того, что к журналистам применяются такие методы принуждения, а насколько я знаю, по обвинению в госизмене ему грозит какой-то чудовищный срок. Это реальный журналист, я видел материалы и репортажи, которые он делал", — сказал Кривошеев.

Как стало известно Sputnik, по обвинению в государственной измене по украинскому законодательству журналисту может грозить 15-летний тюремный срок. Ситуация осложняется тем, что Вышинский имеет двойное гражданство — российское и украинское.

"Знаю, что украинская сторона оперирует тем, что на Украине нет двойного гражданства, он гражданин Украины, и именно поэтому к нему могут применяться такие законодательные меры. По-моему, отвратительный скандал, который препятствует работе журналистов", — отметил Кривошеев.

СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина
© Sputnik / Стрингер
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Как напомнил Кривошеев, ряд правозащитных журналистских организаций Европейского союза уже обратились к украинским властям с тем, чтобы широкой общественности были представлены доказательства состава преступления (государственной измены — Sputnik), если таковые имеются.

"В любом случае, с журналистами так обращаться нельзя", — заключил Кривошеев.

Комментарий секретаря Белорусского союза журналистов и политического обозревателя АТН Белтелерадиокомпании Андрея Кривошеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Теги:
Задержание, Журналист, РИА Новости, Кирилл Вышинский, Украина, Россия



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