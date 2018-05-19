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Глава ТПП Грузии Нино Чиковани
© FB / Georgian Chamber of Commerce and Industry

Чиковани: Узбекистан и Грузия сделали первый шаг для углубления деловых связей

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Президент торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани прокомментировала збекско-грузинский бизнес-форум, который впервые прошел во вторник в Тбилиси.

В эфире Sputnik Грузия Нино Чиковани отметила, что и с узбекской, и с грузинской стороны были представлены самые разнообразные бизнес-отрасли.

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"Заинтересованность в диалоге грузинской стороны очень велика. Несмотря на то, что мы в последний момент договорились о проведении форума и, соответственно, объявили об этом в последний момент, около 700-ти представителей крупнейших грузинских компаний откликнулись на приглашение и поучаствовали в этом бизнес-событии", — подчеркнула президент торгово-промышленной палаты Грузии.

Напомним, в Тбилиси во вторник прошел первый грузино-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие представители 12 крупных узбекских и десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат двух стран. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних бизнес-отношений.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

 

Теги:
Грузия, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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