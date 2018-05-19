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Нуриддин Каршибаев, архивное фото
© sputnik Предоставлено Нуриддином Каршибаевым

Каршибаев: дело Вышинского отразится на имидже Украины

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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (12)
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Предъявленные журналисту Кириллу Вышинскому обвинения неприемлемы, считает глава Национальной Ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибаев.

"Наш коллега стал жертвой политических интриг. Если в межгосударственных отношениях существуют какие-то проблемы, они должны быть решены на уровне правительства, но журналисты, выполняющие свою профессиональную деятельность, не должны становиться жертвами этого процесса", — заявил Sputnik Таджикистан правозащитник.

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По его словам, несмотря на сложные межгосударственные отношения между Россией и Украиной, люди имеют право знать, что происходит.

"Журналисты выполняют свою миссию — информировать население. Поэтому я считаю неприемлемым обвинять человека в государственной измене за выполнение профессиональных обязанностей", — сказал Нуриддин Каршибаев.

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"На мой взгляд, это применение двойных стандартов со стороны Украины. Насколько мне известно, представители ОБСЕ уже сделали заявление, что задержание Вышинского неприемлемо и дело должно рассматриваться в рамках международных норм", — добавил он.

Каршибаев уверен, что такой прецедент, как дело Вышинского, не послужит имиджу Украины.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (12)
Теги:
Кирилл Вышинский, Россия, Киев



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