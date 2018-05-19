Каршибаев: дело Вышинского отразится на имидже Украины

"Наш коллега стал жертвой политических интриг. Если в межгосударственных отношениях существуют какие-то проблемы, они должны быть решены на уровне правительства, но журналисты, выполняющие свою профессиональную деятельность, не должны становиться жертвами этого процесса", — заявил Sputnik Таджикистан правозащитник.

По его словам, несмотря на сложные межгосударственные отношения между Россией и Украиной, люди имеют право знать, что происходит.

"Журналисты выполняют свою миссию — информировать население. Поэтому я считаю неприемлемым обвинять человека в государственной измене за выполнение профессиональных обязанностей", — сказал Нуриддин Каршибаев.

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве

"На мой взгляд, это применение двойных стандартов со стороны Украины. Насколько мне известно, представители ОБСЕ уже сделали заявление, что задержание Вышинского неприемлемо и дело должно рассматриваться в рамках международных норм", — добавил он.

Каршибаев уверен, что такой прецедент, как дело Вышинского, не послужит имиджу Украины.