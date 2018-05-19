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© Sputnik / Владимир Трефилов

Кондрашов: арестом Вышинского Киев нарушает все международные соглашения

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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (13)
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Генеральный директор ВГТРК Андрей Кондрашов считает, что власти Украины ведут себя как политические террористы.

"Это просто в голове не укладывается. Это поведение настоящих политических террористов. Что можно сказать о международной реакции? Если бы это случилось в России с каким-нибудь европейским или американским журналистом, но, слава богу, это невозможно, то вой бы был на всю планету. Но здесь просто закрывают глаза, затыкают уши, не хотят ничего слушать о том режиме, который они по-прежнему опекают. И всем понятно, что идет нарушение всех международных соглашений", — сказал Кондрашов.

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RT
Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Собеседник Sputnik Беларусь также прокомментировал возможность ответных мер, которые может предпринять российская сторона для освобождения журналиста.

"Думаю, что Россия задействует весь арсенал дипломатических лиц, разумеется, и ни о каких зеркальных ответах речи идти не может, потому что мы уподобимся в данном случае всем тем политическим хулиганам, которые сейчас находятся у власти на Украине", — сказал Кондрашов.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (13)
Теги:
Кирилл Вышинский, Украина, Россия



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