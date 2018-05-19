Кондрашов: арестом Вышинского Киев нарушает все международные соглашения

Генеральный директор ВГТРК Андрей Кондрашов считает, что власти Украины ведут себя как политические террористы.
Кондрашов о деле Вышинского: так ведут себя политические террористы
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"Это просто в голове не укладывается. Это поведение настоящих политических террористов. Что можно сказать о международной реакции? Если бы это случилось в России с каким-нибудь европейским или американским журналистом, но, слава богу, это невозможно, то вой бы был на всю планету. Но здесь просто закрывают глаза, затыкают уши, не хотят ничего слушать о том режиме, который они по-прежнему опекают. И всем понятно, что идет нарушение всех международных соглашений", — сказал Кондрашов.
Собеседник Sputnik Беларусь также прокомментировал возможность ответных мер, которые может предпринять российская сторона для освобождения журналиста.
"Думаю, что Россия задействует весь арсенал дипломатических лиц, разумеется, и ни о каких зеркальных ответах речи идти не может, потому что мы уподобимся в данном случае всем тем политическим хулиганам, которые сейчас находятся у власти на Украине", — сказал Кондрашов.