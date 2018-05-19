Ковалев о том, какую выгоду казне принесет свадьба принца Гарри

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что свадьбы наследников престола приносят колоссальные доходы.
"Доходы Великобритании оцениваются в полмиллиарда фунтов стерлингов… К тому же свадьба отвлекает простых британцев от целого ряда не очень удобных для правительства вопросов, в частности, я мягко скажу, отсутствия прогресса в переговорах по brexit", — отметил он.
Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и внук королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.