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Игорь Ковалев
Foto: thewallmagazine.ru

Ковалев о том, какую выгоду казне принесет свадьба принца Гарри

Радио
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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал финансовый аспект свадьбы в королевской семье.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что свадьбы наследников престола приносят колоссальные доходы.

"Доходы Великобритании оцениваются в полмиллиарда фунтов стерлингов… К тому же свадьба отвлекает простых британцев от целого ряда не очень удобных для правительства вопросов, в частности, я мягко скажу, отсутствия прогресса в переговорах по brexit", — отметил он.

Экскурсия в Виндзорский замок
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл пройдет в Виндзорском замке
Напомним, бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялось 19 мая в Виндзорском замке.

Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и внук королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

Теги:
Великобритания



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