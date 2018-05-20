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Врач – сомнолог Адриан Лупушор
© Sputnik / Rodion Proca

Лупушор: людям, страдающим бессонницей, не стоит откладывать визит к врачу

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Какие факторы приводят к нарушениям сна и как бороться с бессонницей, рассказал сомнолог Адриан Лупушор.

"К специалисту стоит обратиться, наверное, тогда, когда человек утром пробуждается и чувствует себя уставшим. Обычно сон должен восстанавливать. Утром человек после здорового сна просыпается бодрым. Если же в течение дня он чувствует себя уставшим, его тянет в сон, у него наблюдается упадок сил, то тогда пора обратиться к специалисту", — советует Лупушор в эфире радио Sputnik Молдова.

Подробнее слушайте в нашей аудиоверсии.

Теги:
сон, бессонница



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