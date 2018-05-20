Лупушор: людям, страдающим бессонницей, не стоит откладывать визит к врачу

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Какие факторы приводят к нарушениям сна и как бороться с бессонницей, рассказал сомнолог Адриан Лупушор.
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В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.
Сухумские депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутках – этого требуют бастующие водители.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.
Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат