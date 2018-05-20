Психолог Стыценко об опасности игровой зависимости

Азартный человек уверен, что может «завязать» со своим пристрастием в любой момент, рассказала психолог Александра Стыценко.

В эфире Sputnik Кыргызстан Александра Стыценко отметила, что заставлять игромана идти к психологу — бессмысленно, потому что только осмысление этой проблемы может помочь человеку избавиться от нее.

"Игроман уверен, что сможет "завязать" в любой момент. Но с ростом степени зависимости тревога возникает как у него самого, так и у его близких. Тогда окружающие начинают уговаривать игромана… обратиться к психологу. Однако по собственному желанию игроки приходят крайне редко", — отметила эксперт.

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