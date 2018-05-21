Замглавы ТПП Бутаев: мы ждем грузинских бизнесменов в Узбекистане

"Узбекистану нужны грузинские технологии для развития виноделия и более глубокие отношения в сфере туризма. Грузия, в свою очередь, сможет заняться развитием текстильных компаний, материалы для которых будет поставлять Узбекистан", — отметил он.
Напомним, в Тбилиси во вторник прошел первый грузино-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие представители 12 крупных узбекских и десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат двух стран. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних бизнес-отношений.
На Едином портале интерактивных государственных услуг пользователи и представители администрации обсуждают проект постановления "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций".