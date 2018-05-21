12:56 21 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Заместитель председателя торгово-промышленной палаты Узбекистана Уткир Бутаев
photo: courtesy of Sergey Aleksandrovich

Замглавы ТПП Бутаев: мы ждем грузинских бизнесменов в Узбекистане

Радио
Получить короткую ссылку
40 0 0

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Уткир Бутаев заявил, что республика нацелена на более тесное сотрудничество узбекских и грузинских бизнесменов.

В эфире Sputnik Грузия Уткир Бутаев рассказал, чего власти республики ожидают от совместного узбекско-грузинского бизнес-форума, который состоялся в Тбилиси.

Глава ТПП Грузии Нино Чиковани
© FB / Georgian Chamber of Commerce and Industry
Чиковани: Узбекистан и Грузия сделали первый шаг для углубления деловых связей
"Узбекистану нужны грузинские технологии для развития виноделия и более глубокие отношения в сфере туризма. Грузия, в свою очередь, сможет заняться развитием текстильных компаний, материалы для которых будет поставлять Узбекистан", — отметил он.

Напомним, в Тбилиси во вторник прошел первый грузино-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие представители 12 крупных узбекских и десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат двух стран. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних бизнес-отношений.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый электробус в Кишиневе
    Первый пошел!

    Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости
Спутник_Кадыров о совершивших нападение на церковь в Чечне
Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054