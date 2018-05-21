Мюллерсон: в мире сейчас три силы — Россия, США и Китай

Глава Института международного права в Женеве рассказал о расстановке сил на международной политической арене и обозначил точку опасности.

Современную политическую ситуацию и расстановку сил прокомментировал президент Института международного права (Женева) и профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон.

"Есть два разных и противоречащих друг другу видения на современный мир — о его биполярности с основной сферой влияния в Соединенных Штатах Америки и мнение об основных центрах в Китае и России. Более конкретно: Китай сейчас поднимается, Штаты относительно ослабевают, Россия становится сильнее. Как сказал один из американских ученых, появление в мире новой силы часто приводит к вооруженным конфликтам. Это не неизбежность, но фон развития событий", — рассказал эксперт Sputnik.Казахстан.

Он также отметил, что страны Ближнего Востока сегодня можно назвать "пороховой бочкой" для международных отношений.

Европа при этом в последние 15 лет большой роли не играет, подчеркнул Мюллерсон.