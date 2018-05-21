Мартынов: Макрон и Меркель столкнулись с подлостью президента США

Лидеры европейских стран — Ангела Меркель и Франсуа Макрон — едут к Путину за советом и поддержкой, уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В эфире радио Sputnik Алексей Мартынов отметил, что недавний приезд Ангелы Меркель в Сочи и будущий визит Франсуа Макрона — это новость позитивная.

"Европа просто не ожидала такой подлости от американского лидера — своего главного североатлантического партнера. И то, что Трамп, проигнорировав мнение европейских государств, вышел из ядерной сделки с Ираном, поставив в крайне неудобное положение Германию и Францию, стало для них последней каплей", — отметил он.

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