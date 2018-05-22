Ющенко: США попытаются свергнуть законную власть в Венесуэле

В эфире радио Sputnik Александр Ющенко напомнил, что американские специалисты по смене режима неоднократно проводили свои действия, была попытка переворота, в том числе и по устранению Уго Чавеса.
"Народ Венесуэлы поддерживает тот курс, который был провозглашен Уго Чавесом. Он безоговорочно показал, что попытки (переворотов – ред.) в Венесуэле не пройдут", - отметил эксперт.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%).
Его оппоненты Энри Фалькон и Хавьер Бертуччи получили по 1 820 552 голосов 925 тысяч голосов, соответственно.