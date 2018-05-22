Плиев: обучая иностранную молодежь, США продвигают свои интересы

Обучая иностранцев, США создают лояльные к себе элиты в других странах, считает политолог Сослан Плиев.

Политолог Сослан Плиев прокомментировал политику "мягкой силы" со стороны США. В беседе на радио Sputnik он отметил, что Соединенные Штаты ведут активную информационную политику в большинстве стран мира.

"Одним из способов влияния на внутреннюю обстановку в государстве является демонстрирование "лучшей жизни" в самих Штатах. Это приводит к тому, что даже самые отдаленные страны стремятся соответствовать американскому складу государственного устройства. Здесь основная политическая задача США — привлечение молодых умов", — сказал Плиев.

По его словам, за 2014 год в США обучились свыше 800 тысяч иностранных студентов, тогда как в 1950-м таких учащихся было всего 35 тысяч.

"При таком массовом охвате населения западные образовательные программы позволяют достичь важнейшей политической цели, а именно: влиять на формирование элит в зарубежных странах, которые будут проводить дружественную политику по отношению к стране, в которой они обучались", — сказал эксперт.

Он отметил, что подобные программы являются компонентами долгосрочной стратегии, которая показала, что она приносит плоды в сфере влияния на другие страны и продвижения интересов США.