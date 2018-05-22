Брод: интерес правозащитных организаций к Узбекистану возрос

"Мы знаем, как зарубежные партнеры умеют воздействовать на умы граждан", — сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что миссия Amnesty International собирается приехать в Узбекистан после длительного перерыва.
В Узбекистане уходит жесткое, авторитарное давление на институты гражданского общества, рассказал Sputnik Узбекистан правозащитник, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Мы знаем, как зарубежные партнеры умеют воздействовать на умы граждан", — сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что миссия Amnesty International собирается приехать в Узбекистан после длительного перерыва.
Частные компании будут организовывать питание в военных образовательных и лечебных учреждениях.
По словам Хидирназара Аллакулова, во время работы в Термезском государственном университете он был оклеветан, а органы прокуратуры с ним обошлись несправедливо. Сегодня его цель — восстановить свою честь, достоинство и деловую репутацию.
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Молодой предприниматель-кыргызстанец создал бесплатный онлайн-гид по родной стране для путешественников-иностранцев.
Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.