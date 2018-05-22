Брод: интерес правозащитных организаций к Узбекистану возрос

В Узбекистане уходит жесткое, авторитарное давление на институты гражданского общества, рассказал Sputnik Узбекистан правозащитник, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Как отметил правозащитник, в связи с этим интерес правозащитных организаций к Узбекистану возрос. Однако стране не стоит забывать о некоторых особенностях работы международных правозащитников.

"Мы знаем, как зарубежные партнеры умеют воздействовать на умы граждан", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что миссия Amnesty International собирается приехать в Узбекистан после длительного перерыва.