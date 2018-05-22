Ходаренок: военное сотрудничество с Узбекистаном важно для России

Президент Узбекистана во время визита в США поднял вопрос о финансировании международными финансовыми структурами,строительства железнодорожной линии в Афганистане, рассказал заместитель председателя Сената Садык Сафаев.
По словам Хидирназара Аллакулова, во время работы в Термезском государственном университете он был оклеветан, а органы прокуратуры с ним обошлись несправедливо. Сегодня его цель — восстановить свою честь, достоинство и деловую репутацию.
Близкое сотрудничество со звездами Болливуда будет играть значительную роль в пропаганде туристического потенциала Узбекистана в Индии и странах Западной Европы и США, где индийская диаспора насчитывает несколько миллионов человек.