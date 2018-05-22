Ходаренок: военное сотрудничество с Узбекистаном важно для России

Узбекистан расположен в стратегически важном регионе мира и военное сотрудничество с ним важно для России, рассказал Sputnik Узбекистан военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Лучше на данном этапе организовать обучение военных, поставки вооружения и техники, нежели потом тушить большой пожар в Центральной Азии", — сказал эксперт.

Как объяснил эксперт, разгром ИГИЛ в Сирии и Ираке серьезно дестабилизировал ситуацию в Афганистане.

"Разумным представляется укрепление как вооруженных сил Узбекистана, так и общей безопасности в регионе", — добавил он.

Визит Шойгу в этом плане – показательное событие, считает эксперт – поскольку все, за что берется российский министр обороны, заканчивается успешно