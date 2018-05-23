Холодков: Китай победил Трампа в торговой игре

Итоги визита китайской правительственной делегации в США свидетельствуют о проигрыше Дональда Трампа в сложной торговой игре с Китаем, считает эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.

"В результате этого визита подписано двустороннее коммюнике, где сказано, что торговая война между двумя странами откладывается. Двусторонний дефицит США в торговле с Китаем в прошлом году составил 375 миллиардов долларов, это более 60% всего торгового дефицита США, поэтому понятно, какое значение американцы придавали этому визиту", — сказал эксперт.

Торговая война между двумя экономическими гигантами планеты не выгодна никому, утверждает эксперт РИСИ.

"США и Китай вместе составляют треть мировой экономики, поэтому любые торговые войны между двумя этими странами, конечно, сильно влияют на состояние мировой экономики и на международную торговлю в целом", — объяснил Холодков.

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