Холодков: Китай победил Трампа в торговой игре

Итоги визита китайской правительственной делегации в США свидетельствуют о проигрыше Дональда Трампа в сложной торговой игре с Китаем, считает эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.
"В результате этого визита подписано двустороннее коммюнике, где сказано, что торговая война между двумя странами откладывается. Двусторонний дефицит США в торговле с Китаем в прошлом году составил 375 миллиардов долларов, это более 60% всего торгового дефицита США, поэтому понятно, какое значение американцы придавали этому визиту", — сказал эксперт.
Торговая война между двумя экономическими гигантами планеты не выгодна никому, утверждает эксперт РИСИ.
"США и Китай вместе составляют треть мировой экономики, поэтому любые торговые войны между двумя этими странами, конечно, сильно влияют на состояние мировой экономики и на международную торговлю в целом", — объяснил Холодков.
В ближайшие выходные в сквере по инициативе правоохранителей будет проведен шахматный турнир среди учащихся профессиональных колледжей Яккасарайского района и воспитанников одного из детских домов города.