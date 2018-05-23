Сентюрин: Узбекистан может занять достойное место в газовом мире

Спрос на энергию будет расти и у Узбекистана в этом плане большие перспективы, рассказал Sputnik Узбекистан генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрий Сентюрин.

Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрий Сентюрин для Sputnik.Узбекистан прокомментировал перспективы газового и энергетического секторов Узбекистана в мире.

"Узбекистан, обладающий значительными запасами газа, как минимум серьезный игрок на региональном рынке", — считает Сентюрин.

"Те планы, которые есть у узбекского руководства, отражают нацеленность на то, чтобы страна заняла достойное место в газовом мире", - также отметил он.

По мнению эксперта, добиться такого положения поможет строительство перерабатывающих производств и новых газопроводов в Китае и участие в проекте ТАПИ.

Ранее сообщалось, что портфель инвестиционных проектов компании "Узбекнефтегаз" на ближайшие 10 лет планируется утвердить в июле. К реализации крупнейших проектов власти и предприниматели намерены привлечь иностранные компании, в данный момент разрабатывается концепция долгосрочного развития отрасли.