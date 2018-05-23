21:40 23 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Редактор портала колеса.ру, автоэксперт Виталий Архиреев

Архиреев: умеренная тонировка авто в Узбекистане — жизненная необходимость

© Facebook / Виталий Архиреев
Радио
Получить короткую ссылку
16601

Редактор портала "Колеса.ру" Виталий Архиреев считает, что тонировку стоит делать умеренной, а передняя часть авто должна сохранять комфортную для вождения видимость и прозрачность стекол.

В Узбекистане подана петиция за снятие запрета на тонировку задней полусферы автомобиля, а на тонировку передних стекол предлагается ввести платное спецразрешение с регистрацией в автоинспекции.

Эксперт полагает, что в тонировке по ГОСТу, то есть с затенением задней части автомобиля, нет ничего критичного, а для таких жарких стран, как Узбекистан, это и вовсе необходимость.

"Жаркий климат в этой республике делает тонировку авто, особенно заднего и задних боковых стекол, просто жизненно необходимой. Ребенку, например, тяжело выдержать в закром авто на солнце, а кондиционер может повлечь серьезную простуду. Что же касается лобового стекла и боковых окон, то они должны соответствовать правилам и обеспечивать безопасность при вождении", — пояснил Архиреев.

При этом эксперт не разделяет тезис о том, что отсутствие тонировки упростит жизнь многим водителям. По его словам, многие модели автомобилей в принципе не обеспечивают полного обзора водителю, поэтому судить по одним лишь легковушкам с прозрачными окнами некорректно.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем подкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

  • Александр Куркин и Андрей Попко выпущены из следственного изолятора
    Свободны!

    Рижский суд оправдал россиян, которые в 2015 году проникли на латвийскую базу НАТО и вывесили флаг цветов георгиевской ленты.

  • Мины минувшей войны
    На пороховой бочке

    В Литве полиция нашла у фермера несколько мин и авиабомбу советских времен - на мужчину пожаловались его соседи, которые боялись жить рядом с ним.

  • Мужчины ловят рыбу в реке
    Клева не будет

    Молдавские пограничники провели рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне
    Не договоримся

    Пока Таллинн проводит русофобскую политику, ратифицировать договор о границе между Эстонией и Россией не удастся, заявили в российском посольстве.

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок В убежище любой ценой. Категория Главные новости, серии.
Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина
Адвокат навестил Кирилла Вышинского в СИЗО
Адвокат Вышинского: Кирилл держится молодцом
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054