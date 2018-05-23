Архиреев: умеренная тонировка авто в Узбекистане — жизненная необходимость

Редактор портала "Колеса.ру" Виталий Архиреев считает, что тонировку стоит делать умеренной, а передняя часть авто должна сохранять комфортную для вождения видимость и прозрачность стекол.

В Узбекистане подана петиция за снятие запрета на тонировку задней полусферы автомобиля, а на тонировку передних стекол предлагается ввести платное спецразрешение с регистрацией в автоинспекции.

Эксперт полагает, что в тонировке по ГОСТу, то есть с затенением задней части автомобиля, нет ничего критичного, а для таких жарких стран, как Узбекистан, это и вовсе необходимость.

"Жаркий климат в этой республике делает тонировку авто, особенно заднего и задних боковых стекол, просто жизненно необходимой. Ребенку, например, тяжело выдержать в закром авто на солнце, а кондиционер может повлечь серьезную простуду. Что же касается лобового стекла и боковых окон, то они должны соответствовать правилам и обеспечивать безопасность при вождении", — пояснил Архиреев.

При этом эксперт не разделяет тезис о том, что отсутствие тонировки упростит жизнь многим водителям. По его словам, многие модели автомобилей в принципе не обеспечивают полного обзора водителю, поэтому судить по одним лишь легковушкам с прозрачными окнами некорректно.

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