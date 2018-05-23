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генеральный директор АО Тыныс Кайрат Калманбаев.
© Sputnik / Ксения Воронина

Калманбаев: казахстанская продукция востребована у российских военных

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Казахстанская продукция с каждым годом становится все более востребованной на мировом рынке, считают участники V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018.

"В прошлом году на выставках МАКС и АРМИ в Москве были подписаны контракты до 2022 года и по отдельным видам продукции до 2025 года, что дает рост производства по сравнению с 2016 годом ровно в два раза. На KADEX у нас уже есть намерения о поставках различной продукции авиационной направленности и по бронесистемам. Также мы отрабатываем по меморандумам с Иорданией, Турцией. Есть намерение сотрудничать с Узбекистаном", — рассказал участник выставки KADEX-2018, генеральный директор АО "Тыныс" Кайрат Калманбаев.

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