Попов: Киев не может полностью разорвать отношения с Россией

Ранее Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.
"Мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины", — пояснила слова украинского лидера пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца.
По мнению директора российского Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, Украина, возможно, и выйдет из СНГ, но, по примеру Грузии, оставит в силе те договоры, которые будут ей выгодны.
По словам эксперта, в окружении Петра Порошенко уже признали отсутствие экономической выгоды от вступления Украины в Зону свободной торговли с ЕС. Поэтому страна не может себе позволить полностью разорвать торговые связи с СНГ и, в частности, с Россией, добавил он.