Попов: Киев не может полностью разорвать отношения с Россией

Ранее Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"Мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины", — пояснила слова украинского лидера пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца.

По мнению директора российского Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, Украина, возможно, и выйдет из СНГ, но, по примеру Грузии, оставит в силе те договоры, которые будут ей выгодны.

© Sputnik / Николай Лазаренко Порошенко отозвал украинских представителей из уставных органов СНГ

"Я приведу опыт нашего общения с Грузией, которая очень демонстративно вышла из СНГ, и даже пошла дальше, чем Украина, разорвав дипломатические отношения с Россией. Взамен они оставили в действии те договоры о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны грузинской экономике. Поэтому в России сейчас можно увидеть продукцию грузинских производителей — то же вино, та же "Боржоми", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам эксперта, в окружении Петра Порошенко уже признали отсутствие экономической выгоды от вступления Украины в Зону свободной торговли с ЕС. Поэтому страна не может себе позволить полностью разорвать торговые связи с СНГ и, в частности, с Россией, добавил он.