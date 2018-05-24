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Эдуард Попов
фото из личного архива Эдуарда Попова

Попов: Киев не может полностью разорвать отношения с Россией

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Ранее Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

Ранее Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"Мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины", — пояснила слова украинского лидера пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца.

По мнению директора российского Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, Украина, возможно, и выйдет из СНГ, но, по примеру Грузии, оставит в силе те договоры, которые будут ей выгодны.

Президент Украины Петр Порошенко
© Sputnik / Николай Лазаренко
Порошенко отозвал украинских представителей из уставных органов СНГ
"Я приведу опыт нашего общения с Грузией, которая очень демонстративно вышла из СНГ, и даже пошла дальше, чем Украина, разорвав дипломатические отношения с Россией. Взамен они оставили в действии те договоры о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны грузинской экономике. Поэтому в России сейчас можно увидеть продукцию грузинских производителей — то же вино, та же "Боржоми", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам эксперта, в окружении Петра Порошенко уже признали отсутствие экономической выгоды от вступления Украины в Зону свободной торговли с ЕС. Поэтому страна не может себе позволить полностью разорвать торговые связи с СНГ и, в частности, с Россией, добавил он.

Теги:
Петр Порошенко, Украина, СНГ, Россия



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