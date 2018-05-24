Барсукова: для "Ташкент Сити" искали лучшие практики

Для разработки Tashkent City руководство проекта стремится привлечь лучшие практики со всего мира, рассказала Sputnik Узбекистан начальник отдела инвестиций и реализации инвестиционных проектов Tashkent City Анна Барсукова.

"Сейчас ведутся тендеры, в том числе это российские, американские компании, мы собираем лучшие практики… Это и Азия, Япония и Сингапур", — подчеркнула Барсукова.



Создатели ожидают, что строительство Ташкент Сити станет важным толчком для развития городского пространства столицы Узбекистана.

"Ташкент Сити" должен создать рынок, а не быть очередным девелоперским проектом…", — заключила она.



Напомним, что деловой центр узбекской столицы разместится на территории площадью 80 гектаров между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката. В частности, будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты. Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов.