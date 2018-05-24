Шатров: Скрипаль в своем обращении могла использовать телесуфлер

На этой неделе дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в своем видеобращении, записанном для агентства Reuters, отказалась от помощи посольства России в Великобритании, рассказала о произошедшем и состоянии здоровья — своем и отца.

Запись в эфире Sputnik.Таджикистан прокомментировал политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"На видеозаписи отчетливо видно, что свой текст Юлия Скрипаль зачитывает при помощи так называемого "телесуфлера". Конечно, это могло быть вызвано тем, что девушка просто не хотела сбиться, но, с другой стороны, факт наталкивает на мысль, что зачитанный Юлией текст не мог принадлежать ей, а был составлен кем-то "со стороны". Можно только догадываться, что она сказала бы лично от себя, но лично для меня самым важным стала фраза о том, что в перспективе она намерена вернуться в Россию", — сказал он.

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