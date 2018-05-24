Харов: хотим возобновить туристические связи Узбекистана и Кыргызстана

Обе страны исторически предрасположены к сотрудничеству, и если двигаться в данном направлении, то взаимный турпоток между двумя государствами будет неуклонно расти, считает эксперт.

"Цель работы нашей компании — возобновить двусторонние исторические и туристические связи, которые существовали в советское время, когда граждане Узбекистана приезжали на Иссык-Куль, а граждане Кыргызстана посещали исторические города Узбекистана", — поделился Харов.

Он уверен, что сейчас самое время возобновить эти старые-новые связи, потому что отношения двух государств, как никогда раньше, на очень высоком уровне. Любые вопросы, связанные с преградами и трудностями, как со стороны Узбекистана, так и Кыргызстана, решаются в кратчайшие сроки, заметил представитель туристической отрасли.