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Генеральный директор Asia Expeditions (Кыргызстан) Арлан Харов
Asia Expeditions

Харов: хотим возобновить туристические связи Узбекистана и Кыргызстана

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Узбекистан и Кыргызстан должны восстановить прежние утраченные двусторонние туристические маршруты, существовавшие во времена Советского Союза, считает генеральный директор Asia Expeditions (Кыргызстан) Арлан Харов.

Обе страны исторически предрасположены к сотрудничеству, и если двигаться в данном направлении, то взаимный турпоток между двумя государствами будет неуклонно расти, считает эксперт.

"Цель работы нашей компании — возобновить двусторонние исторические и туристические связи, которые существовали в советское время, когда граждане Узбекистана приезжали на Иссык-Куль, а граждане Кыргызстана посещали исторические города Узбекистана", — поделился Харов.

Он уверен, что сейчас самое время возобновить эти старые-новые связи, потому что отношения двух государств, как никогда раньше, на очень высоком уровне. Любые вопросы, связанные с преградами и трудностями, как со стороны Узбекистана, так и Кыргызстана, решаются в кратчайшие сроки, заметил представитель туристической отрасли.

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Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Туризм



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