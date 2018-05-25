Александр Гусев: ведущие мировые СМИ ангажированы США

В мае основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предложил создать специальный интернет-портал для оценки степени правдивости публикаций в СМИ. Новый сервис предполагается назвать Pravda.

Идею для радио Sputnik прокомментировал директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

"Сейчас, когда речь идет об индексе правдивости журналистов, это идея из области утопии, потому что оценить деятельность достаточно сложно. Большинство западных журналистов подвержены влиянию государственных структур. Это очевидно, потому что все ведущие мировые СМИ ангажированы Соединенными Штатами, с крупными олигархическим бизнесом. Поэтому говорить о каком-то индексе правдивости журналистов не стоит. Мне кажется, что подобные проекты — это просто вид пиара, попытка привлечь к себе внимание и заработать".

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